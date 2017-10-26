Количество пострадавших от взрыв в Донецке достигло пяти человек - ФОТО

Среди пострадавших - двое детей. Об этом говорится в сообщении так называемого "министерства здравоохранения" самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Согласно сообщению, среди пострадавших также есть 17-летняя девушка. Ее доставили в донецкий Институт неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака.

По предварительным данным, огонь поразил 98% поверхности ее тела.

Вместе с тем, согласно последней информации, в жилом доме на улице Красноармейской произошел взрыв бытового газа. Очевидцы также отмечают, что взрыв был достаточно мощным.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Донецка произошел взрыв. Изначально сообщалось о двух пострадавших, в частности, о мужчине, у которого травма ноги, и женщине, которую эвакуировали из пострадавшей квартиры. По предварительной версии, в жилом доме произошел взрыв бытового газа.