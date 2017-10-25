В Запорожье мужчины в масках похитили человека

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области Олег Золотоноша.

Согласно его словам, в Шевченковском районе города был объявлен план "Перехват". Известно, что к этому преступлению были привлечены различные службы, однако задержали злоумышленников сотрудники уголовного розыска Шевченковского отдела полиции.

Правоохранители вычислили местонахождение преступников и самостоятельно арестовали группу преступников, которая состояла из 12 человек, а также освободили заложника.

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Кроме того, устанавливаются обстоятельства и причины совершения преступления для квалификации события.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", похитительницу ребенка в Киеве суд отправил под домашний арест. Как пояснила следственный судья Елена Жежера, действия 20-ти летней девушки квалифицированы по статье Уголовного Кодекса Украины Незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное в отношении малолетнего.