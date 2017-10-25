В Одессе пьяный водитель устроил гонку с патрульными - ВИДЕО

Он ехал на автомобиле Toyota по Люстдорфской дороге по встречной полосе. Около семи часов вечера инспекторы заметили нарушителя и потребовали водителя остановится.

Вместе с тем мужчина не реагировал, а когда автомобиль заблокировали на улице Долгой - бросил автомобиль и попытался убежать.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции города, по данному факту нарушения были составлены соответствующие административные материалы. Мужчина был доставлен в медицинское заведение для прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Харьковская местная прокуратура объявила подозрение 46-летнему харьковчанину, ранее судимому за совершение смертельного ДТП, так как тот был задержан за вождением в нетрезвом виде.

Подозреваемый в мае 2008 года ехал за рулем автомобиля "Mitsubishi L-200" в состоянии алкогольного опьянения, выехал на трамвайную остановку на улице Полтавский шлях в Харькове и сбил граждан.