В Днепре выявлен завод по производству алкофальсификата

Выработанные "брендовые" напитки затем продавали в киосках и магазинах Днепра. Про это речь идет в сообщении пресс-службы ГУ ГФС региона. Выяснилось, что с целью производства поддельного алкоголя применяли специальный пищевой спирт, который разводили водой. Затем водка разливалась в бутылки по 0,5 литра с этикетками известных марок. Данный фальсификат также продавали и по интернету.

Как сообщал УРА-Информ, в октябре 2017 года столичные правоохранители выявили подпольный цех, в котором производили поддельный алкоголь.