11:34 25.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре выявлен завод по производству алкофальсификата

В Днепре выявлен завод, который применял оборудование, обеспечивающее массовое производство поддельной водки. 

В Днепре выявлен завод по производству алкофальсификата

Выработанные "брендовые" напитки затем продавали в киосках и магазинах Днепра. Про это речь идет в сообщении пресс-службы ГУ ГФС региона. Выяснилось, что с целью производства поддельного алкоголя применяли специальный пищевой спирт, который разводили водой. Затем водка разливалась в бутылки по 0,5 литра с этикетками известных марок. Данный фальсификат также продавали и по интернету.

Как сообщал УРА-Информ, в октябре 2017 года столичные правоохранители выявили подпольный цех, в котором производили поддельный алкоголь.


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