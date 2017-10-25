Под Харьковом столкнулись две легковушки, пострадали пять человек

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек. При этом среди травмированных есть шестилетний ребенок.

Как сообщают очевидцы, авария произошла возле села Мироновка. Тут Opel Astra столкнулся с Skoda Octavia.

По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Skoda Octavia вылетел на встречную и столкнулся с Opel Astra под управлением 30-летнего мужчины. Обоих водителей госпитализировали в больницу.

С места аварии скорая помощь также увезла 58-летнюю женщину и 60-летнего мужчину – пассажиров Skoda. Пострадала также 29-летнюю женщину и ее шести летний сын, которые находились в салоне Opel.

При этом врачи сообщают, что маленький мальчик пострадал очень сильно. Его доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами и ушибами. Сейчас врачи оценивают состояние его здоровья как стабильное.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Харьковская местная прокуратура объявила подозрение 46-летнему харьковчанину, ранее судимому за совершение смертельного ДТП, так как тот был задержан за вождением в нетрезвом виде.