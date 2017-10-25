13:39 25.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Волыни браконьер случайно застрелил коллегу

В селе Орищи Волынской двое месных жителей решили поохотиться за дичью. Так, из-за неосторожности одного охотника - погиб другой.

На Волыни браконьер случайно застрелил коллегу

Об этом сообщается на официальном сайте областной полиции. По словам праоохранителей, убийство произошло по неосторожности. Поскольку, как выяснилось, 60-летний житель вместе со знакомым приехали к 43-летнему товарищу в село Орищи Иваничивского района просто на охоту.

Тажке сотрудники полиции утверждают, что около 23 часов житель шел вместе с двумя товарищами по полю, держа в руке свой охотничий нарезной карабин.

"Человек зацепился за пашню и, падая, рефлекторно поднял карабин дулом вверх. Во время падения раздался выстрел, смертельно ранив в голову 43-летнего жителя Иваничевского района", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", неподалеку от села Красноселка произошло нелепое убийство 33-летней жительницы города Малин. В часности, женщина попала под пулю во время охоты, злоумышленники скрылись с места преступления.


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