14:11 25.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100177240:mysnichenko

На Львовщине авто столкнулось с автобусом: пострадали люди

По итогам аварии на Львовщине госпитализированы двое водителей.

На Львовщине авто столкнулось с автобусом: пострадали люди

Известно, что на Львовщине 24-го октября произошла авария – легковое авто врезалось в рейсовый автобус. Такие данные распространила пресс-служба ГУ украинской Нацполиции.

Выяснилось, что ДТП произошло в Сколевском районе. По итогам столкновения двух транспортных средств оба водителя были травмированы и доставлены в больницу. Авария эта была зафиксирована в 18:45 на трассе Киев-Чоп – в поселке Тухолька. Полицейским удалось выяснить, что водитель авто марки "Шкода Октавия" не справившись с управлением вылетел на встречную полосу, где и произошло столкновение.

Как сообщал УРА-Информ, под Харьковом столкнулись два авто, в результате чего шестеро граждан пострадали.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив