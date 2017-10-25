На Львовщине авто столкнулось с автобусом: пострадали люди

Известно, что на Львовщине 24-го октября произошла авария – легковое авто врезалось в рейсовый автобус. Такие данные распространила пресс-служба ГУ украинской Нацполиции.

Выяснилось, что ДТП произошло в Сколевском районе. По итогам столкновения двух транспортных средств оба водителя были травмированы и доставлены в больницу. Авария эта была зафиксирована в 18:45 на трассе Киев-Чоп – в поселке Тухолька. Полицейским удалось выяснить, что водитель авто марки "Шкода Октавия" не справившись с управлением вылетел на встречную полосу, где и произошло столкновение.

Как сообщал УРА-Информ, под Харьковом столкнулись два авто, в результате чего шестеро граждан пострадали.