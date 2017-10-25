На Кировоградщине выявлен схрон боеприпасов

Такие данные распространили в секторе коммуникации правоохранителей региона. Согласно данным – была получена информация, что местный житель 55-ти лет, который живет в селе Новоукраинского района, хранит у себя боеприпасы в помещении ангара. Приехав на место - правоохранители подтвердили эти данные.

После встречи с хозяином работники полиции обнаружили боеприпасы к оружию. Так, выявили боеприпасы к противотанковому гранатомету – девять штук, а также восемь пороховых запалов. Мужчина сказал, что нашел все это в лесополосе.

Как сообщал УРА-Информ, в конце сентября боеприпасы и оружие нашли у жителя Кировоградщины.