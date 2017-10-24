12:48 24.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Майами полиция предотвратила попытку организации теракта

Правоохранители американского города Майами арестовали мужчину, который пытался организовать теракт в городе.

В Майами полиция предотвратила попытку организации теракта

Об этом передает министерство юстиции США.

Террористом оказался 53-летний Висенте Адольфо Солано, который прибыл в США по туристической визе и в 2002 году и смог получить грин карту. Мужчина готовился к организации масштабного теракта, однако попал в поле зрения сотрудников спецслужб.

Под прикрытием правоохранители смогли втереться в доверии к иностранцу и передать ему муляж бомбы, все действия мужчины находились под постоянным наблюдением и прослушкой специальных агентов. Во время закладки бомбы террорист и был задержан.

Ему грозит штраф в размере 250 тыс долларов, а также пожизненное лишение свободы.

Как сообщалось в " УРА-Информ", французские правоохранители успели предотвратить 12 терактов в текущем году. 


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