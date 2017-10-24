В Черновицкой области в лесополосе обнаружили труп женщины

По словам полицейских, сегодня около часу дня в лесопосадке возле с. Строинцы обнаружили труп женщины.

Ужасающую находку обнаружил случайный водитель, который остановился, чтобы набрать воды в колодце.

На данный момент правоохранители установили личность погибшей, ею оказалась жительница с. Ржавинцы, Заставнивского района, которая при жизни страдала эпилепсией.

Сообщается, что предварительным осмотром следов насильственной смерти не обнаружено.

Сейчас тело женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Индии в результате столпотворения на железнодорожной станции в Мумбаи погибли люди. Согласно информации источника, в утренний час пик на железнодорожной станции в Мумбаи случилась массовая давка людей. Инцидент закончился смертельным исходом - 22 человека погибли, более 30 получили тяжелые травмы.