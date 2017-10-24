На Житомирщине в больнице умерла школьница, которую избили из-за долгов

Полицейские установили, что вечером 17 октября в дом, где проживает девушка с матерью, зашли три человека: две женщины и мужчина. Их разговор с потерпевшей перешел в выяснения отношений и нанесение несовершеннолетней ударов.

Чуть позже девушка встретилась с обидчиками и даже якобы помирилась с ними. Однако конфликт усилился и девушку снова начали бить, требуя вернуть долг. Когда потерпевшая потеряла сознание, ее оставили лежать просто на улице.

18 октября, в отделение полиции поступило сообщение о госпитализации в реанимационное отделение больницы девушки, которая лежала на улице без сознания. Через несколько дней она умерла. Полицейские установили, лицо потерпевшей, а также то, что ее избили и оставили на улице знакомые из-за долга.

На момент госпитализации у девушки была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, отек головного мозга и общее переохлаждение тела.

Врачи провели хирургическое вмешательство, однако спасти жизнь 17-летней девушки не удалось. Спустя несколько дней, 24 октября, она умерла.

Все участники происшествия установлены, ими являются местные жители в возрасте от 21 до 24 лет. Также указанным лицам объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Подобные действия наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

Как сообщалоь ранее в "УРА-Информ", в Киеве во время проведения "Киевского международного марафона 2017" умер житель Тернопольской области. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Нацполиции Киева.