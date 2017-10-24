Харьковчанин, устроивший громкое ДТП на трамвайной остановке в Харькове, снова сел пьяным за руль

Об этом во вторник, 24 октября, сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Отмечается, что подозреваемый в мае 2008 года ехал за рулем автомобиля "Mitsubishi L-200" в состоянии алкогольного опьянения, выехал на трамвайную остановку на улице Полтавский шлях в Харькове и сбил граждан.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек, среди которых были двое детей и беременная женщина. За это суд посадил его на 10 лет в тюрьму с дополнительным лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Освободившись в сентябре 2015 досрочно из мест лишения свободы, подозреваемый на путь исправления не стал.

В нарушение установленных приговором суда ограничения в виде запрета управления автомобилем, несмотря на изъятое у него водительское удостоверение, сел за руль. При этом вновь находился в нетрезвом состоянии.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на не отбытую часть по предыдущему приговору два года и семь месяцев и один год тюрьмы за новое преступление.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на перекрестке ул. Краснова и автотрассы "Харьков-Симферополь" в н.п. Запорожье водитель сбил женщину-пешехода. Так, водитель авто марки "Таврия" наехал на женщину-пешехода, и по итогам этого ДТП пешеход погибла на месте.