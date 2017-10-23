Пограничники ликвидировали очередной канал поставки оружия

Согласно информации службы, преступники организовали целую схему по упаковке и отправке различного стрелкового оружия в Украину из США. При осмотре нескольких бандеролей было обнаружено пистолет "GLOCK 19 Gen4" и затворы к пистолету модели "Zastava M57", а также АК-47 и АК-74.

На данный момент преступников не задержали, однако выяснилось, что они иностранцы, также будет проведен обыск в помещении адресанта, который должен был получить посылку. Он проживает в Черновцах.

Представитель Киевской городской таможни Сергей Тупальский поблагодарил иностранных коллег за содействие в раскрытии дела.

Как сообщалось в " УРА-Информ", сеть сбыта контрабандного оружия недавно была устранена в столице работники СБУ.