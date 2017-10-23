14:49 23.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Пограничники ликвидировали очередной канал поставки оружия

Сотрудники Киевской городской таможни раскрыли канал торговли оружием через почтовые посылки. Об этом передает пресс-служба управления ГФС в Киеве.

Пограничники ликвидировали очередной канал поставки оружия

Согласно информации службы, преступники организовали целую схему по упаковке и отправке различного стрелкового оружия в Украину из США. При осмотре нескольких бандеролей было обнаружено пистолет "GLOCK 19 Gen4" и затворы к пистолету модели "Zastava M57", а также АК-47 и АК-74.

На данный момент преступников не задержали, однако выяснилось, что они иностранцы, также будет проведен обыск в помещении адресанта, который должен был получить посылку. Он проживает в Черновцах.

Представитель Киевской городской таможни Сергей Тупальский поблагодарил иностранных коллег за содействие в раскрытии дела.

Как сообщалось в " УРА-Информ", сеть сбыта контрабандного оружия недавно была устранена в столице работники СБУ.


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