На Николаевщине двое военных устроили потасовку со стрельбой

Правоохранители расследуют конфликт со стрельбой, который произошел на Николаевщине между силовиками.
Так, потасовка возникла в Очакове Николаевской области. Такие данные распространили в отделе коммуникации правоохранителей Николаевской области. Согласно данням – конфликт между пьяными силовиками возник 21-го октября в баре, а затем бойцы вышли на улицу и продолжили ссору. Вскоре они начали перестрелку.
В итоге огнестрельное ранение получил боец 27-ми лет, который уже отправлен в больницу. Как оказалось, устроивший перестрелку человек был из другой военной части.
Как сообщал УРА-Информ, в Харькове правоохранители со стрельбой задержали мужчину.