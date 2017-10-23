На Николаевщине двое военных устроили потасовку со стрельбой

Так, потасовка возникла в Очакове Николаевской области. Такие данные распространили в отделе коммуникации правоохранителей Николаевской области. Согласно данням – конфликт между пьяными силовиками возник 21-го октября в баре, а затем бойцы вышли на улицу и продолжили ссору. Вскоре они начали перестрелку.

В итоге огнестрельное ранение получил боец 27-ми лет, который уже отправлен в больницу. Как оказалось, устроивший перестрелку человек был из другой военной части.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове правоохранители со стрельбой задержали мужчину.