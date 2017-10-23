На Киевщине произошел пожар на свалке - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Киевской области в Facebook.

Отметим, что по прибытию спасателей на место пожара было установлено, что свалка горит площадью 600 м2 мусора. Так, на месте вызова работали три отделения 23-й Государственной пожарно-спасательной части города Борисполь. Также к тушению пожара привлечена местная пожарная охрана МПО с. Гора и автоцистерна ВЧ2215, расположенная неподалеку.

В ГСЧС также добавили, что пожар был локализован в 10:05, ликвидация продолжается. "Всего на месте работает 17 человек личного состава и 6 единиц техники", - говорится в сообщении.

В настоящее время причина возникновения пожара на данный момент устанавливается.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Службу "101" сообщили про возгорание на Грибовичской свалке. По итогам данного возгорания огонь уничтожил мусор – на 50 метрах квадратных площади. Устранением огня занимались 20 работников ГСЧС.