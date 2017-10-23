13:23 23.10.2017 | Происшествия | Новости
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Боевики ДАИШ казнили более 100 человек в октябре

В Сирии террористы организации "Исламское государство" казнили более 100 человек в течении октября. Об этом передает Al Arabiya.

Боевики ДАИШ казнили более 100 человек в октябре

Согласно информации источника, в оккупированном городе Эль-Карьятайн боевики расстреляли 128 мирных жителей, которых обвинили в сотрудничестве с правительственным режимом Башара Ассада.

Глава Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдул-Рахман заявил, что в течении периода с первого по 20 октября было убито 116 гражданских лиц, обвиняемых в содействии силовым структурам режима.

Напомним, что ИГИЛовцы продолжают контролировать пустынные зоны Сирии, территории Ирака были полностью освобождены от террористов.

Как сообщалось в " УРА-Информ", террористическая организация " Исламское государство" теряет основные каналы доходов от нефти.


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