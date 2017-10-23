Боевики ДАИШ казнили более 100 человек в октябре

В Сирии террористы организации "Исламское государство" казнили более 100 человек в течении октября. Об этом передает Al Arabiya.
Согласно информации источника, в оккупированном городе Эль-Карьятайн боевики расстреляли 128 мирных жителей, которых обвинили в сотрудничестве с правительственным режимом Башара Ассада.
Глава Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдул-Рахман заявил, что в течении периода с первого по 20 октября было убито 116 гражданских лиц, обвиняемых в содействии силовым структурам режима.
Напомним, что ИГИЛовцы продолжают контролировать пустынные зоны Сирии, территории Ирака были полностью освобождены от террористов.
Как сообщалось в " УРА-Информ", террористическая организация " Исламское государство" теряет основные каналы доходов от нефти.