13:51 22.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Канаде произошли стычки между антифашистами и противниками Трюдо

В столице Канады Торонто произошла акция протеста, в следствие чего демонстранты столкнулись с протестующими против политики премьер-министра страны Джастина Трюдо и активистами-антифашистами.

В Канаде произошли стычки между антифашистами и противниками Трюдо

Об этом сообщает телеканал CTV News.

Как отмечается, участники митинга выражали протест против налоговой политики правительства Трюдо и направления бюджетных расходов. Кроме того, демонстранты протестовали против многомиллионных компенсаций канадцу пакистанского происхождения Омару Хадру, которого ранее удерживали в американской тюрьме Гуантанамо за убийство военнослужащего армии США в Афганистане.

Однако во время акции митингующие на площади Натана Филлипса столкнулись с другой группой демонстрантов, обвинили первых в расизме. Так, правоохранительным органам пришлось развести две группы митингующих и контролировали противостояния между ними.

"Противники демонстрантов держали в руках символы мира и любви", - отметили сотудники полиции.

Также полицейские добавили, что одна женщина получила ранения во время протестов и был травмирован один из офицеров полиции. Таким образом, четыре человека были задержаны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  Канаде парламент принял аналог "закона Магнитского". Он предусматривает заморозку активов и отмена виз для иностранных чиновников, уличенных в нарушении прав человека.


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