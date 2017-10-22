В Канаде произошли стычки между антифашистами и противниками Трюдо

Об этом сообщает телеканал CTV News.

Как отмечается, участники митинга выражали протест против налоговой политики правительства Трюдо и направления бюджетных расходов. Кроме того, демонстранты протестовали против многомиллионных компенсаций канадцу пакистанского происхождения Омару Хадру, которого ранее удерживали в американской тюрьме Гуантанамо за убийство военнослужащего армии США в Афганистане.

Однако во время акции митингующие на площади Натана Филлипса столкнулись с другой группой демонстрантов, обвинили первых в расизме. Так, правоохранительным органам пришлось развести две группы митингующих и контролировали противостояния между ними.

"Противники демонстрантов держали в руках символы мира и любви", - отметили сотудники полиции.

Также полицейские добавили, что одна женщина получила ранения во время протестов и был травмирован один из офицеров полиции. Таким образом, четыре человека были задержаны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Канаде парламент принял аналог "закона Магнитского". Он предусматривает заморозку активов и отмена виз для иностранных чиновников, уличенных в нарушении прав человека.