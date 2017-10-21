Вертолет с журналистами упал в озеро в Кении - ФОТО

Об этом сообщает издание Daily Nation.

По некоторым данным, пассажирами были журналисты, которые отправлялись на мероприятие. Их имена не сообщаются.

В результате аварии,все находившиеся в самолете погибли.

Очевидцы утверждают, что вертолет незадолго до крушения покинул гостиницу Jarika Hotel, а перед аварией летел на низкой высоте.

К месту происшествия направлен еще один вертолет.

В настоящее время там проводится спасательная операция.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Бельгии, разбился вертолет. В результате аварии травмы получили три человека.При этом представитель местных властей заявил, что жизни пострадавших сейчас ничего не угрожает.