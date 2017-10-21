Вертолет с журналистами упал в озеро в Кении - ФОТО

В центральной части Кении в озеро Накуру упал вертолет, на борту которого находилось пять человек, включая членов команды.
Об этом сообщает издание Daily Nation.
По некоторым данным, пассажирами были журналисты, которые отправлялись на мероприятие. Их имена не сообщаются.
В результате аварии,все находившиеся в самолете погибли.
Очевидцы утверждают, что вертолет незадолго до крушения покинул гостиницу Jarika Hotel, а перед аварией летел на низкой высоте.
К месту происшествия направлен еще один вертолет.
В настоящее время там проводится спасательная операция.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Бельгии, разбился вертолет. В результате аварии травмы получили три человека.При этом представитель местных властей заявил, что жизни пострадавших сейчас ничего не угрожает.