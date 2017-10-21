15:25 21.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Мюнхене неизвестный с ножом бросался на прохожих

В Мюнхене в районе Розенхаймерплат мужчина с ножом ранил с десяток прохожих. Об этом передает пресс-служба полиции города.

В Мюнхене неизвестный с ножом бросался на прохожих

Согласно информации источника, мужчине примерно 40 лет, он передвигается на велосипеде, одет в зеленую куртку и серые штаны, поверх головы всегда натянут капюшон, также при себе имеет рюкзак, высокого роста. Полиция временно ограничила проезд в районе Розенхаймерплат.

В результате инцидента пострадало около десяти человек, пять из них были ранены ножевыми порезами и были госпитализированы. Предполагаемое место движения и направление, в котором скрылся мужчина, это Восточный железнодорожный вокзал. Правоохранители уже успели задержать нескольких подозреваемых. Преступник успел скрыться с место нападения.

На данный момент полиция города не квалифицирует происшествие.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Марселе неизвестный ранил ножом трех прохожих.


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