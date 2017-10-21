В Афганистане произошел очередной теракт

Согласно информации источника, в провинции Гор в суннитской приходской мечети в результате активации бомбы погибли по меньшей мере 33 человека, 10 ранены. Предполагаемой целью боевиков мог быть командующий правительственной армии, который в то время находился в мечети.

В свою очередь, схожий теракт произошел вчера в шиитской приходской мечети в столице Афганистана, в результате которого погибло 35 человек, еще 45 были ранены и госпитализированы. Боевик совершил суицид во время проведения мессы, активировав пояс Шахида на входе, когда подвергся осмотру охранников.

Ответственность за совершенные теракты не взяло на себя ни "Талибан", ни "Исламское государство".

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно террористы организации " Талибан" совершили нападение на корпус Афганской национальной армии в Мейланде.