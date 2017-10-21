На жителей немецкого города напали дикие кабаны

Об этом сообщает местное издание Rheinische Post.

Отмечается, что одну из атак сняли камеры наблюдения, которые размещены возле магазина.

Сначала дикие животные направились в салон оптики. На видео видно, как кабаны носятся по комнатам, а сотрудники пытаются спрятаться.

Затем один кабан смог проникнуть в здание банка. Как сообщает немецкое издание, одним из жертв кабана стал руководитель филиала. Кабан травмировал ему ноги.

Для того, чтобы остановить животное пришлось пригласить охотника. Он застрелил дикого кабана.

При этом второе животное продолжило свою прогулку по городу. Власти предупредили, чтобы жители не покидали своих домов. Через несколько часов стало известно, что дикий кабан покинул пределы города.

По данным издания, одному из пострадавших кабан откусил палец.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", сомалийские боевики "Харакат аш-Шабаб" совершили попытку штурма военной базы правительственных войск.Согласно информации портала, боевики атаковали солдат вблизи города Балад-Хау на границе с Кенией.