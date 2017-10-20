18:19 20.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Кабуле взрыв в мечети, десятки жертв

В столице Афганистана Кабуле террорист-смертник в мечети привел в действие взрывное устройство, в результате чего погибли не менее 30 человек.

В Кабуле взрыв в мечети, десятки жертв

Об этом сообщает Reuters .

По предварительным данным, мечеть атаковал террорист-смертник.

Точное количество жертв на данный момент неизвестно, многие люди ранены. В таком случае, количество жертв может увеличиться.

В данный момент на месте происшествия работают спецслужбы и медики. Число погибших и пострадавших уточняется.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киевской области в селе Вишенки неизвестные бросили гранату во двор предпринимателю. В результате взрыва, осколками гранаты РГД-5 поврежден автомобиль и дом, из людей никто не пострадал.


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