Под Москвой прорвало газопровод - ВИДЕО

Тут возле поселка Красная Пойма взорвался газопровод. К счастью никто из людей не пострадал.

Как сообщает российское издание "РИА Новости", ссылаясь на данные представителя регионального отдела Министерства чрезвычайных ситуаций, высота факела после взрыв достигает 15-20 метров. В МЧС также рассказали, что авария произошла после шести часов утра в двух километрах от населенного пункта Красная Пойма на 2024 километре магистрального газопровода, принадлежащего, по предварительным данным, "Газпрому".

Сейчас идет выгорание газа в аварийном участке. По словам источника, выгорание газа в аварийном участке будет продолжаться около полутора часов. Нарушений подачи газа потребителям не отмечено, - сообщил представитель спасательной службы, добавив, что причины взрыва сейчас устанавливаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Херсоне в одном из частных секторов до тла сгорел дом. Пожар начался ночью на улице Полтавской.