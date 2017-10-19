08:15 19.10.2017 | Происшествия | Новости
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Во Флориде самолет врезался в машину, пострадали пять человек

В американском штате Флорида в среду вечером, 18 октября, самолет врезался в автомобиль.

Во Флориде самолет врезался в машину, пострадали пять человек

В результате аварии пострадали пять человек. Как сказано в сообщении местной полиции, инцидент произошел в городе Сент-Питерсберг.

Небольшой самолет приземлился на 18 авеню и врезался во внедорожник. При этом скорая помощь увезла в больницу три человека с травмами.

Врачи заверили, что их жизни ничего не угрожает.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Харькове в среду вечером, 18 октября, внедорожник въехал в толпу людей. В результате страшной аварии погибли пять человек. Еще шесть человек получили травмы.

За рулем Lexus находилась женщина. Полиция уже ее арестовала. Обстоятельства происшествия устанавливаются.


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