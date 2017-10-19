Пьяный водитель в Ровенской области убил мужчину и трехлетнего ребенка

По словам полицейских, ДТП произошло 18 октября около десяти вечера в селе Колоденка Ровенского района.

Отмечается, что 48-летний водитель автомобиля Toyota Fortuner грубо нарушил правила дорожного движения, пересекая двойную сплошную линию разметки, и выехал на полосу встречного движения.

Там он столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2101", который ехал впереди в попутном направлении и осуществлял маневр поворота налево.

От полученных травм пассажир ВАЗа погиб на месте, а чуть позже в реанимации скончалась трехлетняя девочка. С травмами госпитализирована 20-летняя пассажирка Toyota Fortuner, гражданка Ганы.

По предварительной информации, во время обследования водителя Toyota Fortuner на состояние алкогольного опьянения, результат показал 1,02 промилле, что более чем в пять раз превышает допустимую норму.

Водителя автомобиля задержали и сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления. Водителю грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Кропивницком водитель маршрутки сбил женщину с маленьким ребенком, который находился в коляске. Согласно информации – водитель маршрутки номер восемь осуществил наезд на женщину 1984 г. р. с ребенком в коляске. Ребенку, как оказалось, ещё нет года.