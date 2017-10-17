11:57 17.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове четыре человека отравились ресторанной едой

Во Львове недавно сразу четыре человека отравились ресторанной едой.

Во Львове четыре человека отравились ресторанной едой

В итоге все эти люди попали в больницу с отравлением – по итогам недавнего посещения местного ресторана. Такие данные распространили в управлении по вопросам ЧС, а также гражданской защиты ЛГС. Известно, что в инфекционную местную больницу доставили недавно четверых – возрастом от 18-ти до 25-ти.

Все эти люди недавно посетили ресторан на улице Винниченко, 3. На данный момент четверо граждан – в больнице. Состояние их оценено как средней тяжести. Диагноз же - пищевая токсикоинфекция.

Как сообщал УРА-Информ, ранее на Львовщине 11 граждан отравились в одном из детских лагерей.


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