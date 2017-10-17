В Нигерии неизвестные напали на здание школы

Согласно информации источника, в помещении школы находились переселенцы с других нигерийских регионов. Губернатор штата Плато Симон Лалонг призвал службы безопасности немедленно начать следственные действия и объявить план-перехват преступников.

В результате нападения погибло 29 переселенцев, большая половина из которых это женщины и дети.

Напомним, что недавно в Нигерии произошло нападение террористов-смертников, из-за которого погибли 15 человек, еще 43 человека получили ранения. Правительство Нигерии уже на протяжении нескольких лет продолжает бороться с оппозиционными боевиками, которые продолжают терроризировать местное население.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в территориальных водах Нигерии пираты напали на судно ВВС Caribbean и похитили одного гражданина Украины и семерых граждан России.