Пожар в лесах Испании и Португалии убил 39 человек

При этом около 36 человек погибли в результате лесных пожаров в Португалии и еще три жертвы зафиксированы в соседней северо-западной Испании. Как сообщает Reuters, сейчас пожарные сражались с 50 вспышками пожаров в Португалии и аналогичным числом в Испании.

Вместе с тем правительство Португалии приняло решение обратится за международной помощью и объявило чрезвычайное положение на территории к северу от реки Тежу. Напомним, представитель правительства Галисии Сантьяго Вильянуэва заявил, что за выходные дни в регионе было зарегистрировано 200 пожаров.

Как сообщал УРА-Информ, на северо-востоке Португалии и в части Испании на выходных после жаркого и сухого лета вспыхнули пожары. Ранее сообщалось о 31 погибшем. Еще три человека погибли в Испании.