В Португалии бушуют пожары, погиб 31 человек

В результате стихийного бедствия уже погиб по меньшей мере 31 человек. Как сообщает ВВС Украина, ссылаясь на данные службы гражданской обороны страны, три человека также погибли в Испании.

По данным португальских властей, пожарные сейчас ведут борьбу с 145 отдельными пожарами, десятки из которых до сих пор считаются серьезными. Более 50 человек были ранены на португальской стороне границы.

При этом в Португалии также пропавшими без вести числятся несколько человек, в том числе месячный младенец.

Ситуацию также обострил ураган "Офелия", который приближается к западному побережью Европы. Он принес сильные ветры, которые разнесли пламя.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на вечер понедельника, 16 октября, ураган " Офелия" достиг Ирландии. Стихия уже принесла жертвы. По предварительным данным в округе Уотерфорд погибла 50-ти летняя женщина.