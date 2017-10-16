В Индии рухнул дом, шесть человек погибли

В результате инцидента по меньшей мере шесть человек погибли. Как сообщает министр внутренних дел штата Карнатака Рамалинга Редди, трагедия произошла около семи часов утра по местному времени в районе Иджипура столицы штата Карнатака.

Изначально пожарные службы сообщили, что трехэтажное здание обрушилось в результате взрыва газового баллона. Однако министр Редди отметил, что, по его информации, газовые баллоны на первом и втором этаже "были пустые, поэтому маловероятно, что здание обрушилось в результате взрыва".

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под обломками еще могут находиться люди.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на понедельник, 16 октября, число жертв взрыва в столице Сомали Могадишо достигло 300 человек. Еще более 300 человек получили ранения.