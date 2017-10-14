19:49 14.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Словакии при столкновении автобуса с грузовиком погибли семь человек - ФОТО

В Западной Словакии на дороге столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате аварии семь человек погибли. Об этом сообщило местное издание "Trend".

В Словакии при столкновении автобуса с грузовиком погибли семь человек - ФОТО

По данной информации, инцидент произошел утром, 14 октября.

По предварительным данным полиции, произошло лобовое столкновение двух машин – грузовика и микроавтобуса. В результате аварии автобус выехал с дороги и перевернулся.

Известно, что на время ДТП в салоне автобуса находились восемь человек. Правоохранители установили, что шесть жертв инцидента – медсестры, которые возвращались домой из Австрии.

Выжить в смертельной аварии удалось только одному пассажиру автобуса. Женщина получила тяжелые травмы.

Кроме того, водитель грузовика получил сотрясение мозга, но его жизни ничего не угрожает.

Сейчас правоохранители устанавливают причину столкновения и называют аварию самой трагической за последнее время.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве в Оболонском районе случилось дорожно-транспортное происшествие. По словам полицейских, авария произошла по улице Петра Калнышевского.


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