У берегов Филиппин затонул грузовой корабль

Согласно информации источника, на борту судна находилось 26 членов экипаже. Команда подала сигнал утром с 33-тысячитонной "Изумрудной Звезды", которая находилась в 280 км от берега Филиппин. Пострадавших подобрали мимо проходящие корабли, однако из 26 моряков удалось спасти только 16 человек, 10 индусов пропали в морских водах.

На данный момент направлено два самолете и отряд катеров для поисков пропавших на месте крушения корабля. Причина по которой затонуло судно не установлена.

Представитель филиппинской береговой охраны Арман Балило отдал приказ направить вертолетную команду для поисков пропавших, однако место крушения находится за пределами территориальных вод Филиппин, а потому команда вынуждена была вернуться из-за плохой штормовой погоды.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно возле берегов Японии затонул буксир, три человека пропали без вести.