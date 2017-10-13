Ядерная подлодка США прибыла в порт Южной Кореи

Согласно информации издания, подобный визит американские подводные лодки совершают ежегодно. Подводная лодка класса USS Michigan (SSGN-727) несет на себе более 150 крылатых ракет разного типа с дальностью поражения более 2000 км, весит лодка около 18 тонн.

Контр-Адмирал Брэд Купер уверен, что партнерство между двумя государствами продолжает усиливаться как в экономическом и политическом, так и военном планах. Военный порт Пусан также ожидает прибытия авианосца Рональд Рейган (CVN-76), который будет задействован в совместных военно-морских учениях Сеула и Вашингтона.

США усиливают акваторию вокруг Корейского полуострова в связи с возможностью ядерной угрозы со стороны Пхеньяна.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно США отправили два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer на Корейский полуостров, где провели совместные учения с японскими и южнокорейскими военными самолетами вблизи КНДР.