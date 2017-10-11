В Луцке задержали грабителя

Согласно информаци службы, в воровском портфолио 34-ех летнего жителя Луцка одна кража мобильного телефона, похищение дорогой бутылки виски на сумму в 900 гривен, а также портмоне из автомобиля с одной тыс гривен.

Злоумышленник также занимался "чисткой" квартир и офисов, в одном из которых он похитил более 49 тыс гривен. Полиция проверяет причастность к другим имущественным преступлениям, совершенным в городе.

В прокуратуре уже открыли уголовное производство совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и 2 ст.185 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Житомире задержали преступную группировку.