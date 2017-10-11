В Харькове на частной стоянке горело четыре авто

В процессе данного пожара горело четыре автомобиля марки "BMW". Такие данные распространили в пресс-службе ГСЧС Харьковщины. Согласно этим данным – 11-го октября примерно в полвторого ночи в службу "101" сообщили о пожаре на стоянке по ул. Латышева.

Горело, как оказалось, четыре автомобиля марки "BMW". Сообщил про возгорание охранник автосалона – также сказано в сообщении. К моменту приезда на место спасателей ГСЧС огонь уже охватил часть автомобилей "BMW X-6", а также "BMW 7" и "BMW 750", "BMW X-5".

Как сообщал УРА-Информ, в столице сожгли автомобиль МВД Украины – на Позняках.