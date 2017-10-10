14:51 10.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожье мужчина покончил с собой с помощью гранаты

В одном из поселком Запорожской области мужчина подорвал себя и свой дом гранатой. Об этом передает пресс-служба областной полиции.

В Запорожье мужчина покончил с собой с помощью гранаты

Сообщается, что в Великобелозерское правоохранительное отделение поступило сообщение о взрыве. На место выехали сотрудники полиции, криминальная лаборатория и следователи.

По прибытии полиции в доме находилась жена самоубийцы, которая сообщила, что обнаружила мужа лежащим на полу без сознания и рядом несколько упаковок от таблеток. Наряд скорой пытался привести мужчину в сознание, однако все покинули здание, как только была обнаружена в доме граната.

В течении нескольких минут прибыл отряд разминирования, но граната сдетонировала. В результате взрыва никто не пострадал, кроме мужчины.

В прокуратуре возбуждено уголовное производство по статье умышленное самоубийство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Полтавщине в жилом доме произошел сильный взрыв, в результате которого погибли два человека.


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