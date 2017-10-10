В Харькове столкнулись три машины, погиб мужчина

В результате аварии погиб один человек. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области инцидент произошел после десяти часов вечера на дороге возле дома № 88 на улице Академика Павлова.

Тут столкнулись Volkswagen, Nissan и Chevrolet". По предвари тельным данным 36-летний водитель Chevrolet не справился с управлением и го машина выехала на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen и Nissan. В результате аварии погиб водитель Chevrolet, другие участники ДТП не пострадали.

Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Гарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в Киеве на проспекте Победы произошло ДТП с участием пять автомобилей, госпитализирована женщина.