07:59 10.10.2017 | Происшествия | Новости
100175848:Polishuk

В Бразилии самолет рухнул на жилой дом, погибли три человека - ФОТО, ВИДЕО

В бразильском штате Сан-Паулу в понедельник утром, 10 октября, легкомоторный самолет упал на жилой дом.

В Бразилии самолет рухнул на жилой дом, погибли три человека - ФОТО, ВИДЕО

В результате инцидента погибли три человека. Как сообщают местные СМИ, авария произошла в городе Сан-Жозе-ду-Риу-Прету.

При этом, по информации очевидцев, самолет падая зацепил жилой дом и рухнул во дворе. Никто из владельцев дома, к счастью, не пострадал. Вместе с тем однако жертвами крушения стали все, кто находился на борту.

По предварительным данным воздушное судно могло упасть из-за нехватки топлива, однако официальные причины инцидента пока неизвестны.

Местные власти сообщили, что самолет пытался зайти на посадку в аэропорту, расположенном в городе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в России в воскресенье, 8 октября, потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате аварии погибли два человека.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив