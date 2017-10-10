В Бразилии самолет рухнул на жилой дом, погибли три человека - ФОТО, ВИДЕО

В результате инцидента погибли три человека. Как сообщают местные СМИ, авария произошла в городе Сан-Жозе-ду-Риу-Прету.

При этом, по информации очевидцев, самолет падая зацепил жилой дом и рухнул во дворе. Никто из владельцев дома, к счастью, не пострадал. Вместе с тем однако жертвами крушения стали все, кто находился на борту.

По предварительным данным воздушное судно могло упасть из-за нехватки топлива, однако официальные причины инцидента пока неизвестны.

Местные власти сообщили, что самолет пытался зайти на посадку в аэропорту, расположенном в городе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в России в воскресенье, 8 октября, потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате аварии погибли два человека.