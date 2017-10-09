Украинцы с поддельными паспортами пытались попасть в зону АТО

По словам пограничников, по этому случаю направлены уведомления в Национальную полицию для внесения в единый реестр сведений об обнаружении признаков уголовного правонарушения.

Также, было зафиксировано, два случая предложения взятки за беспрепятственное пересечение линии разграничения.

Факты дачи взятки задокументированы. Правонарушители переданы представителям Национальной полиции.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на контрольном пункте на въезд и выезд находилось в очередях около 300 авто. По информации ведомства, такая ситуация характерна для выходных. Минувшие сутки сказалась уменьшением объема пассажиро-транспортного потока через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО.