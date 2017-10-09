Суд БиГа вынес оправдательный приговор бывшему военному командиру

Об этом передает "Радио Свобода".

Орича обвиняют сербские семьи, чьи родственники или мужья пострадали в ходе Боснийской войны 1992-1995 годов. Ранее Орича Международный уголовный трибунал осудил на два года лишения свободы за нечеловеческое поводение с сербскими заключенными.

В то же время, бывший командир считается защитником боснийских мусульман, что могло стать ключевым моментов во время вынесения приговора. Орич был арестован в 2015 году в Швейцарии, а оттуда был выдан в Боснию.

Сербское руководство протестовало против данного решения и подало иск в Международный суд с просьбой экстрадиции боснийского командира.

Его судебный процесс начался в Сараево в январе 2016 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Международном европейском суде по правам человека считают дело Ильми Умерова специально сфабрикованным.