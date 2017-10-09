СБУ разоблачила в Черновецкой области сеть аптек, которые работали без лицензии

По сведениям правоохранителей, во время проведения оперативно-профилактической отработки, выявили факт незаконного отпуска содержащего лекарственного средства в одной из аптек районного центра.

Установлено, что разрешительные документы на деятельность аптеки утратили силу. Однако, владелец заведения не переоформил лицензию и дальше продолжал хозяйственную деятельность.

Также, во время проверки, полиция обнаружила подразделение данной аптеки, которое работало без каких-либо разрешительных документов.

Правоохранители изъяли около четырех тыс. различных медицинских препаратов, в том числе с содержанием наркотических средств.

По данному факту возбуждено уголовное производство. В настоящее время ведется следствие, по результатам которого будет предоставлена окончательная квалификация данному правонарушению.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в украинской столице налоговики прекратили детельность подпольного цеха, в котором осуществлялось изготовление контрафактого кальянного табака.