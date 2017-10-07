В Лондоне неизвестный въехал в толпу людей

Согласно информации источника, авто влетело в толпу пешеходов примерно в 14:20, когда те находились у здания Музея естественной истории. В результате такого теракта серьезно пострадали несколько человек, остальные отделались ушибами и забоями. Водитель авто был задержан на месте.

На данный момент лондонская полиция объявила чрезвычайное положение, движение на некоторых участках дорог было ограничено, уровень возможного продолжения теракта оценивается как "высокий". Среди пострадавших есть несколько иностранных туристов.

Украинское МИД в Лондоне уточняет информацию о наличии среди пострадавших украинских граждан.

Ранее в Лондоне планировали ввести новую систему обороны от авто-террористов под названием "коготь".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно правоохранители Лондона задержали шестого подозреваемого в организации взрывов в лондонском метро.