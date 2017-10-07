Автобусная авария в Пакистане

Согласно информации источника, в результате столкновения погибло по меньшей мере 14 человек, еще более 35 получили тяжелейшие травмы. На данный момент пятеро пострадавших находятся в особом травматологическом отделении в коме.

Пассажирский автобус в момент столкновения направлялся в Сибби из Кветты. В грузовике находились молодые люди, которые отправлялись на совместный отдых. Водитель грузового транспорта скончался на месте от полученных травм.

Правоохранители считают, что причиной аварии могло стать нарушения правил дорожного движения со стороны обеих транспортных средст, которые двигались по двухполосной дороге с малым углом обозрения для водителей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Пакистане взорвался бензовоз, в результате которого погибло более 150 человек.