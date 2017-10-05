16:26 05.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Винницкой области маневровый вагон насмерть сбил женщину

В Казатине Винницкой области в районе железнодорожного вокзала маневровый вагон насмерть сбил женщину. Об этом говорится в сообщении полиции Винницкой области.

В Винницкой области маневровый вагон насмерть сбил женщину

В полицию поступило сообщение от работников железной дороги о том, что около семи утра недалеко от вокзала в Казатине маневровый вагон смертельно травмировал женщину.

По словам полицейских, установлено, женщина переходя пути отступила назад, чтобы пропустить электропоезд. В это время позади нее с холма катился маневровый вагон, который ее смертельно травмировал.

От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

По данному факту полиция открыла уголовное дело за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", три студента из индийского штата Карнатак настолько любили фотографироваться, что для этого удовольствия совершали экстремальные селфи. На этот раз молодые люди пытаясь сфотографироваться, однако не смогли адекватно оценить расстояние от себя до поезда. Все трое погибли на месте происшествия.


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