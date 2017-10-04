09:29 04.10.2017 | Происшествия | Новости
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Три студента в Индии погибли на рельсах при попытке сделать селфи

Три студента из индийского штата Карнатак настолько любили фотографироваться, что для этого удовольствия совершали экстремальные селфи. На этот раз молодые люди пытаясь сфотографироваться, однако не смогли адекватно оценить расстояние от себя до поезда. Все трое погибли на месте происшествия.

Три студента в Индии погибли на рельсах при попытке сделать селфи

Об этом сообщает телекомпания NDTV.

По словам правоохранительных органов, тела двух мужчин уже опознали – они учились в Национальном колледже в Бангалоре. Также сообщается еще об одном инциденте со смертью студента из этого же колледжа на прошлой неделе.

Кстати, друзья молодого человека случайно запечатлели момент, как он тонул.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киевской области восемнадцатилетний парень получил 80% ожогов тела, делая селфи на крыше электрички. Восемнадцатилетний студент ехал с друзьями электропоездом, когда на одной из станций он решил сделать фото рядом с высоковольтной линией.


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