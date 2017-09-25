В Индии горел склад с пиротехникой

Согласно информации ведомства, в результате возгорания погибло восемь человек, еще 25 получили серьезные ожеги.

Инцидент произошел в населенном пункте Кумардуби, где жители нелегально изготавливали пиротехнику и фейерверки.

Большая часть склада рухнула вместе с домом. Власти штата мобилизировали дополнительные силы для борьбы с пожаром. Спасатели сообщают, что под завалами еще могут находится люди.

В Индии распространено явление нелегального производства различной продукции на кустарном уровне, из-за чего часто возникают опасные для жизни ситуации.

Съем и аренда помещения для многих граждан Индии довольно дорогое удовольствие, а потому они вынуждены прибегать к подобным способам размещения своего дела.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно высокоскоростной пассажирский поезд сошел с рельсов в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.