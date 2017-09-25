На Волыни произошло ДТП

Сообщается, что за рулем легковушки Mazda-626 находился 27-летний житель, который превысил скорость передвижения автомобиля и столкнулся с водителем Renault Scenic 25-летнего жителя Луцка, который хотел совершить разворот.

Сотрудниками дорожной службы было установлено, что оба водителя были "слегка" поддатыми. В салоне обеих автомобилей находилось по три пассажира.

Все они были вовремя госпитализированы. На данный момент их жизням ничего не угрожает.

Напомним, что с начала осеннего периоде из-за климатических условий аварийная обстановка на дороге увеличилась в несколько раз. ГСЧС предупреждает водителей о своевременном обновлении колесного покрытия своих автомобилей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харькове автомобиль Audi Q5, по неизвестным причинам въехал в отделение ПриватБанка. Водитель находился в нетрезвом состоянии.