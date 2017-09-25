На Харьковщине поезд сбил женщину

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

Как выяснили правоохранительные органы, инцидент произошел вчера вечером около 19:35. Погибшая оказалась 59-летняя жительница поселка Хорошево.

"Женщина неожиданно выскочила перед поездом возле железнодорожной платформы", - отметили сотрудники сотрудники полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", высокоскоростной пассажирский поезд сошел с рельсов в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Поезд ходит по маршруту между туристическим городом Агра штата Уттар-Прадеш и городом Гвалиор штата Мадхья-Прадеш в центральной части Индии.