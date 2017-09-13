В Запорожье в офисном здании прогремел взрыв

В одном из офисных зданий взорвался неизвестный предмет. К счастью никто из людей не пострадал.

Как сообщает пресс-секретарь главного управления Национальной полиции в Запорожской области Екатерина Людвик, информация о взрыве на улице Патриотической поступила около десяти часов утра. На место происшествия выехала взрыво-техническая служба и следственно-оперативная группа.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, - пояснила она. Вместе с тем, по ее словам, в этом же здании в ночь на 4 сентября уже произошел похожий инцидент. Тогда в результате взрыва были повреждены перекрытия крыши здания. Прокуратура открыла дело по факту взрыва.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, семилетний мальчик в Каменско-Днепровском районе нашел на улице неизвестный предмет, который взорвался у него в руках. Полиция открыла уголовное производство по факту гибели ребенка по статье Уголовного кодекса Украины Умышленное убийство с пометкой "несчастный случай".