07:45 13.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожье в офисном здании прогремел взрыв

Во вторник вечером, 12 сентября, в Запорожье прогремел взрыв.

В Запорожье в офисном здании прогремел взрыв

В одном из офисных зданий взорвался неизвестный предмет. К счастью никто из людей не пострадал.

Как сообщает пресс-секретарь главного управления Национальной полиции в Запорожской области Екатерина Людвик, информация о взрыве на улице Патриотической поступила около десяти часов утра. На место происшествия выехала взрыво-техническая служба и следственно-оперативная группа.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, - пояснила она. Вместе с тем, по ее словам, в этом же здании в ночь на 4 сентября уже произошел похожий инцидент. Тогда в результате взрыва были повреждены перекрытия крыши здания. Прокуратура открыла дело по факту взрыва.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, семилетний мальчик в Каменско-Днепровском районе нашел на улице неизвестный предмет, который взорвался у него в руках. Полиция открыла уголовное производство по факту гибели ребенка по статье Уголовного кодекса Украины Умышленное убийство с пометкой "несчастный случай".


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