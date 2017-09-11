19:49 11.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Винницкой области электропоезд насмерть сбил женщину

В селе Рахны-Лесовые Шаргородского района Винницкой области электропоезд насмерть сбил женщину, в результате чего она скончалась на месте происшествия.

В Винницкой области электропоезд насмерть сбил женщину

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Винницкой области.

Как стало известно, под колесами электропоезда погибла 46-летняя женщина. При этом правоохранители отметили, что ее тело обнаружили односельчане.

Также предварительно установлено, что потерпевшую воздушной волной затянуло под проезжающий мимо электропоезд "Киев - Одесса".

Согласно информации пресс-службы, следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 с пометкой "несчастный случай".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Швейцарии на станции Андерматт столкнулись два поезда. В настоящее время полиция не комментирует серьезность травм пострадавших.


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