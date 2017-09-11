В Винницкой области электропоезд насмерть сбил женщину

В селе Рахны-Лесовые Шаргородского района Винницкой области электропоезд насмерть сбил женщину, в результате чего она скончалась на месте происшествия.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Винницкой области.
Как стало известно, под колесами электропоезда погибла 46-летняя женщина. При этом правоохранители отметили, что ее тело обнаружили односельчане.
Также предварительно установлено, что потерпевшую воздушной волной затянуло под проезжающий мимо электропоезд "Киев - Одесса".
Согласно информации пресс-службы, следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 с пометкой "несчастный случай".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Швейцарии на станции Андерматт столкнулись два поезда. В настоящее время полиция не комментирует серьезность травм пострадавших.